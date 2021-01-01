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Агент объяснил срыв трансфера Кварацхелии в «Ювентус»

Полузащитник Хвича Кварацхелия мог пополнить «Ювентус». Срыв трансфера объяснил агент грузина Мамука Джугели.

«У Хвичи был предварительный контракт с «Ювентусом», но произошeл уход спортивного директора клуба Фабио Паратичи. Если бы Фабио не покинул «Ювентус», Хвича был бы там. Во всяком случае, был предварительный контракт.

Что касается «Милана», общались со спортивным директором Массарой, но они думали. Предложения не было.

После ухода Паратичи в «Тоттенхэм» хотели взять туда Хвичу в аренду, но мы не согласились. Сам футболист был против аренды. Серьeзное предложение поступило от «Наполи», – сказал Джугели.

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Источник: ютуб-канал Nobel

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