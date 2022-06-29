Симонс попрощался с «ПСЖ». Игрока может вернуть «Барселона»

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс объявил об уходе из клуба.
«После трех замечательных лет в клубе пришло время прощаться. Я очень благодарен тренерам, персоналу, моим товарищам по команде.
«ПСЖ» всегда будет в моем сердце. Для фанатов: от всего сердца спасибо, я люблю вас!» – написал 19-летний игрок.
- Симонса может вернуть «Барселона».
- Игрок стоит 4 миллиона евро.
- В минувшем сезоне Лиги 1 Симонс провел 6 матчей.
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Источник: твиттер Хави Симонса