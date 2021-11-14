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    «Барселона» может вернуть 18-летнего воспитанника Хави Симонса из «ПСЖ»

    «Барселона» рассматривает вариант с подписанием 18-летнего полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, сообщает Cadena SER.

    В каталонском клубе давно думали над возможным возвращением своего воспитанника. Недавно президент «Барсы» Жоан Лапорта обсудил этот вопрос с агентом футболиста Мино Райолой.

    Контракт Симонса с «ПСЖ» истекает в 2022 году, поэтому он сможет перейти в «Барселону» бесплатно. Руководству клуба нравится эта идея.

    • Симонс перешел в «ПСЖ» из «Барсы» в 2019 году.
    • За два года он провел 2 матча за французский клуб.

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    Источник: Cadena SER

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