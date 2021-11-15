«Барселона» может вернуть 18-летнего воспитанника Хави Симонса из «ПСЖ»

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием 18-летнего полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, сообщает Cadena SER.

В каталонском клубе давно думали над возможным возвращением своего воспитанника. Недавно президент «Барсы» Жоан Лапорта обсудил этот вопрос с агентом футболиста Мино Райолой.

Контракт Симонса с «ПСЖ» истекает в 2022 году, поэтому он сможет перейти в «Барселону» бесплатно. Руководству клуба нравится эта идея.