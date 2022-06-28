«Этот пузырь лопнет». Футболистка «Барсы» – о деньгах в мужском футболе

Футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс высказалась о деньгах в мужском и женском футболе.

«Не думаю, что в женском футболе когда-нибудь будут такие же условия, как и в мужском.

Для меня это пузырь, который вот-вот лопнет», – сказала Путельяс.

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