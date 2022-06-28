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«Этот пузырь лопнет». Футболистка «Барсы» – о деньгах в мужском футболе

Футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс высказалась о деньгах в мужском и женском футболе.

«Не думаю, что в женском футболе когда-нибудь будут такие же условия, как и в мужском.

Для меня это пузырь, который вот-вот лопнет», – сказала Путельяс.

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Источник: Vogue

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28.06.2022 23:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +7199

    Томик 1 час назад

    Лопнет конечно. Этот искусственный пузырь под наименованием "женский футбол". Вышивание, макраме, старший бухгалтер, ландшафтный дизайн, да мало ли великолепных женских дел. Можно даже быть председателем центрального банка РФ. Отстаньте от футбола уже...

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    Рейтинг: +1500

    Benifacto > Томик 48 минут назад

    согласен...это просто как развлечение, но не спорт...

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