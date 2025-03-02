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  • «Барселона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Барселона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 17:05
Барселона
02.03.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
25' Ж. Мартин 29' М. Касадо 56' Р. Араухо 60' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Аркайц Мариескуррена
ЦФ
29
Alex Garcia
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
18
Мартин
33
Араухо
5
Кубарси
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
3-2-2-2-1
1
Ремиро
16
Лопес
6
Элустондо
19
Субельдия
2
Арамбуру
17
Гомес
36
Субименди
8
Оласагасти
15
Марин
7
Барренечеа
9
Оскарссон
5
Кубарси
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Кубарси
33
Араухо
22
Форт
22
Форт
33
Араухо
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
9
Торрес
9
Торрес
11
Рафинья
9
Оскарссон
3
Муньос
3
Муньос
9
Оскарссон
8
Оласагасти
6
Мартин
6
Мартин
8
Оласагасти
2
Арамбуру
14
Траоре
14
Траоре
2
Арамбуру
36
Субименди
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
36
Субименди
7
Барренечеа
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
7
Барренечеа
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
1
Всего ударов по воротам
33
0
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
0
Нарушения
15
6
Офсайды
0
3
Количество передач
732
226
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
14
0
Удары из пределов штрафной
22
0
Удары из-за пределов штрафной
11
0
xG (ожидаемые голы)
2.91
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реала Сосьедад», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад»

«Барселона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона
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