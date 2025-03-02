02.03.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-1-3-1
13
Щесны
18
Мартин
33
Араухо
5
Кубарси
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
3-2-2-2-1
1
Ремиро
16
Лопес
6
Элустондо
19
Субельдия
2
Арамбуру
17
Гомес
36
Субименди
8
Оласагасти
15
Марин
7
Барренечеа
9
Оскарссон
5
Кубарси
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Кубарси
33
Араухо
22
Форт
22
Форт
33
Араухо
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
9
Торрес
9
Торрес
11
Рафинья
9
Оскарссон
3
Муньос
3
Муньос
9
Оскарссон
8
Оласагасти
6
Мартин
6
Мартин
8
Оласагасти
2
Арамбуру
14
Траоре
14
Траоре
2
Арамбуру
36
Субименди
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
36
Субименди
7
Барренечеа
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
7
Барренечеа
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
13
Egoitz Arana
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
1
Всего ударов по воротам
33
0
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
0
Нарушения
15
6
Офсайды
0
3
Количество передач
732
226
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
14
0
Удары из пределов штрафной
22
0
Удары из-за пределов штрафной
11
0
xG (ожидаемые голы)
2.91
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реала Сосьедад», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»