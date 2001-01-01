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В «Факеле» рассказали о задачах клуба на первый сезон после возвращения в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал задачи клуба на следующий сезон РПЛ.

«Мы оцениваем реально свои возможности и силы. И не будет ставить завышенные задачи. Мы прекрасно понимаем, что мы — новичок в РПЛ. Прекрасно понимаем, что конкурировать нам будет намного сложнее, чем остальным, что нам нужно будет адаптироваться.

Команда на 85 процентов сформирована из тех игроков, что были в ФНЛ. Они получат свой шанс. Тренерский штаб у нас тоже достаточно молодой. Но мы делаем все возможное, чтобы не быть мальчиками для битья», — сказал Асхабадзе в эфире «России 24».

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.
  • Воронежцев не было в высшем дивизионе с 2001 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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