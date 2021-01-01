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Погба будет жить в доме, который снимал Роналду

Полузащитник Поль Погба, который вскоре перейдет в «Ювентус», определился с жильем в Турине.

Француз выбрал дом, который ранее арендовал нападающий Криштиану Роналду, выступавший за итальянский клуб с 2018 по 2021 год.

Площадь особняка – более 1000 квадратных метров. Там есть тренажерный зал, спа, бассейн, турецкая баня, сауна, четыре спальни, отдельный люкс, апартаменты для персонала, огромный парк, большой гараж, служба безопасности.

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Источник: Corriere della Sera

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2169

    Ubuntu 18 минут назад

    Сейчас пару лет поиграет и опять миллионов за 100 в МЮ продадут

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