Погба будет жить в доме, который снимал Роналду

Полузащитник Поль Погба, который вскоре перейдет в «Ювентус», определился с жильем в Турине.

Француз выбрал дом, который ранее арендовал нападающий Криштиану Роналду, выступавший за итальянский клуб с 2018 по 2021 год.

Площадь особняка – более 1000 квадратных метров. Там есть тренажерный зал, спа, бассейн, турецкая баня, сауна, четыре спальни, отдельный люкс, апартаменты для персонала, огромный парк, большой гараж, служба безопасности.

Погба – свободный агент.

Он бесплатно покинул «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что хавбек будет зарабатывать в «Ювентусе» до 10 миллионов евро в год.

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