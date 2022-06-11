«Ювентус» может потратить на свободного агента Погба до 80 миллионов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к возвращению в «Ювентус».

Футболист согласовал с туринским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год – оклад в размере 7,5-8 миллионов плюс бонусы.

С учетом подписного бонуса и комиссионных «Ювентусу» придется потратить на француза до 80 миллионов евро.