Стало известно, чем займется Хачатурянц после ухода с поста президента РПЛ

Ашот Хачатурянц не собирается отходить от футбольной деятельности после ухода с поста главы РПЛ.

По информации «РБ Спорт», функционер планирует открыть собственную футбольную академию. Параллельно Хачатурянц будет заниматься своим бизнесом в Москве и, возможно, останется в РПЛ в статусе советника президента.

Пока неизвестно, где и когда Хачатурянц планирует создать академию.

Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.

Его сменил Александр Алаев.

Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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