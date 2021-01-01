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Стало известно, чем займется Хачатурянц после ухода с поста президента РПЛ

Ашот Хачатурянц не собирается отходить от футбольной деятельности после ухода с поста главы РПЛ.

По информации «РБ Спорт», функционер планирует открыть собственную футбольную академию. Параллельно Хачатурянц будет заниматься своим бизнесом в Москве и, возможно, останется в РПЛ в статусе советника президента.

Пока неизвестно, где и когда Хачатурянц планирует создать академию.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Его сменил Александр Алаев.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +589

    Solist345345 13 минут назад

    А чё зенит то воздержался? Чё, не ручной, не питерский?!

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