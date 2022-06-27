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  • Зарема объяснила уход Хачатурянца с поста главы РПЛ: «Российский футбол в коме»

Зарема объяснила уход Хачатурянца с поста главы РПЛ: «Российский футбол в коме»

27 июня 2022, 13:52
9

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

«Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать, и тем более реформировать не представляется возможным и в то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит.

Один в поле не воин. У нас весь футбол построен вокруг единственного бенефициара. Либо встраиваешься в эту систему и играешь по ее правилам, напрочь забывая о своих принципах, либо эта система тебя выплюнет.

Россия до событий февраля находилась в рейтинге на 36 месте, что случится через пару лет – страшно прогнозировать. Оказаться в одном ряду с Ираном, Индией, Пакистаном – так себе перспектива.

Думаю, это не слабость и не эмоциональное решение, скорее, трезвая оценка ситуации.

Почему он должен быть ответственным за процессы, которые не он начал? Благодаря Хачатурянцу лига получит гораздо больше контрактов, чем получала даже в благополучные годы. За это спасибо.

Кто бы ни пришел, не верю, что РПЛ будет самостоятельной организацией. Скорее придатком РФС», – сказала Салихова.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Его сменил Александр Алаев.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Хачатурянц Ашот Салихова Зарема
Комментарии (9)
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ilichkadr
1656328552
Причины его ухода я понимаю, но это не для прессы», – сказал Федун. Зарема всё в прессу: "Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать, и тем более реформировать не представляется возможным и в то же время быть причастным к краху не хочется". P.S. Да, уж язык у бабы как помело, к каждой бочке затычка.
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JTherry
1656328806
а РПЛ всегда была придатком РФС... ничего не меняется вот уже 15 лет, как минимум, стоило только газпрёму свои щупальца протянуть в РФС, развязав "войну кошельков", чтобы "мечты сбылись" у бенефициара...
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Вомбат
1656332713
Можно было бы соглситься с матушкой Заремой, если бы не одно "но". Но ее любимый и единственный бенефициар тоже будет играть при пустых трибунах. Билеты на его игры точно так же не будут продавать без Fan ID, а делать этот документ никто не собирается.
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Беспонтий
1656334625
" Скорее придатком РФС" с придатками то ей понятно проще разбираться задумалась бы лучше а куда уже пихать своему бенефициару
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NewLife
1656343023
Следующий акт скучной пьесы под названием российский футбол, в руководстве действующие лица и исполнители не меняются, в командах все, кто мог, разбежались, нищеброды пока чешут репу, гегемонам до балды, финансы без ограничений.
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