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Зарема объяснила уход Хачатурянца с поста главы РПЛ: «Российский футбол в коме»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

«Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать, и тем более реформировать не представляется возможным и в то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит.

Один в поле не воин. У нас весь футбол построен вокруг единственного бенефициара. Либо встраиваешься в эту систему и играешь по ее правилам, напрочь забывая о своих принципах, либо эта система тебя выплюнет.

Россия до событий февраля находилась в рейтинге на 36 месте, что случится через пару лет – страшно прогнозировать. Оказаться в одном ряду с Ираном, Индией, Пакистаном – так себе перспектива.

Думаю, это не слабость и не эмоциональное решение, скорее, трезвая оценка ситуации.

Почему он должен быть ответственным за процессы, которые не он начал? Благодаря Хачатурянцу лига получит гораздо больше контрактов, чем получала даже в благополучные годы. За это спасибо.

Кто бы ни пришел, не верю, что РПЛ будет самостоятельной организацией. Скорее придатком РФС», – сказала Салихова.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Его сменил Александр Алаев.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:52
Комментарии2
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    Рейтинг: +23500

    JTherry 37 минут назад

    а РПЛ всегда была придатком РФС... ничего не меняется вот уже 15 лет, как минимум, стоило только газпрёму свои щупальца протянуть в РФС, развязав "войну кошельков", чтобы "мечты сбылись" у бенефициара...

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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 42 минуты назад

    Причины его ухода я понимаю, но это не для прессы», – сказал Федун.

    Зарема всё в прессу: "Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать, и тем более реформировать не представляется возможным и в то же время быть причастным к краху не хочется".
    P.S. Да, уж язык у бабы как помело, к каждой бочке затычка.

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