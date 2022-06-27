Роналду может стать капитаном «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

В «Манчестер Юнайтед» задумались о смене капитана команды.

В прошлом сезоне капитанская повязка была у защитника Гарри Магуайра, однако его часто критиковали за плохую игру.

Новым капитаном «МЮ» может стать нападающий Криштиану Роналду.

Португалец забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное