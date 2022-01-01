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«Для меня показательный момент – еврокубки». Лунев – о четырех чемпионствах «Зенита» подряд

Вратарь «Байера» Андрей Лунев высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

«Зенит» взял четвертое подряд чемпионство. Как человек, имеющий прямое отношение к трем предыдущим, можете объяснить, за счет чего такого превосходство?

– Квалификация футболистов. Очевидно, что они сильнее, чем у остальных команд в РПЛ. Не в обиду другим.

– Каков вклад Сергея Семака и его штаба? Можно сказать, что неудачи в еврокубках обнуляют их национальные трофеи?

– С таким бюджетом, традициями и составом, как у «Зенита», он всегда обязан бороться за высшие места во внутреннем чемпионате. То, что в последние годы не лучшие времена у конкурентов, тоже нужно учитывать.

Но вспомните тот «Зенит», который был до Семака. С тем же бюджетом. Когда там были главными тренерами Виллаш-Боаш, Луческу, Манчини. Тогда команда не всегда становилась чемпионом.

Поэтому тренерский фактор тоже важен. Нельзя говорить, что эти четыре золота выиграли только футболисты. Заслуга Сергея Богдановича и тренерского штаба в этом есть.

У тебя есть суперкоманда, но ты ее можешь «распустить». И футболисты будут выходить на поле вполноги. Задачи тренера их – мотивировать, следить за тем, чтобы все были в форме и максимально настроены.

Но лично для меня показательный момент – это еврокубки, где более конкурентная среда.

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Источник: «Известия»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +5693

    Давид59 2 часа назад

    Что-то шибко гладко написано. Лунёв так не мог сказать. Он очень косноязычный. Журналист "Известий". Вопросы есть?

    0
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    Рейтинг: +40

    Аден 2 часа назад

    Тут заслуга Дюкова и его ручного адмкорпуса на лицо, а семак и бЗденитец тут особо то и не причем. Игры бЗденитца в еврропе это наглядно показывали.

    1
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    Рейтинг: +3547

    Klaido 2 часа назад

    Еврокубки четко и наглядно показывали, что из себя представляет зинаида - там нет ни административного ресурса, ни карманных судьишек...
    и бумажные победы в Европе никто не дарил бомжеклупу

    3
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    Рейтинг: +16998

    Garrincha58 2 часа назад

    заговорила обиженная пьянь забугорная

    0
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    Рейтинг: +7418

    mihail200606 2 часа назад

    А их нет... а когда были , то результата все равно не было там...

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