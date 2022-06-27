Лунев: «Для Кокорина «Фиорентина» не потолок»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев высоко отозвался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

Футболисты вместе выступали за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

– Вы удивились тому, как Кокорин через год после выхода из тюрьмы оказался в Италии? Почему у него не получается в «Фиорентине»?

– Я видел Сашу на тренировках в «Зените». И понимаю, что «Фиорентина» для него не потолок. У него был хороший отрезок в «Сочи», когда он сумел собраться после травмы крестообразных связок и тюрьмы.

У Кокоры есть игровые качества, которые позволяют ему быть там, где он есть, а, может быть, выше. Но почему Саня не играет, для меня вопрос. Понятно, что в первый период у него были травмы, адаптация, что-то не получалось. Но дальше...

В целом считаю, что по своим качествам Кокора – талант. Как бы к нему ни относилась большая часть аналитиков, блогеров и так далее. Да, могут быть проблемы в чем-то другом, но в футбольном плане мало у кого видел такие качества, как у него.

В январе 2021 года клуб купил россиянина за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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