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Лунев: «Для Кокорина «Фиорентина» не потолок»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев высоко отозвался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

Футболисты вместе выступали за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

– Вы удивились тому, как Кокорин через год после выхода из тюрьмы оказался в Италии? Почему у него не получается в «Фиорентине»?

– Я видел Сашу на тренировках в «Зените». И понимаю, что «Фиорентина» для него не потолок. У него был хороший отрезок в «Сочи», когда он сумел собраться после травмы крестообразных связок и тюрьмы.

У Кокоры есть игровые качества, которые позволяют ему быть там, где он есть, а, может быть, выше. Но почему Саня не играет, для меня вопрос. Понятно, что в первый период у него были травмы, адаптация, что-то не получалось. Но дальше...

В целом считаю, что по своим качествам Кокора – талант. Как бы к нему ни относилась большая часть аналитиков, блогеров и так далее. Да, могут быть проблемы в чем-то другом, но в футбольном плане мало у кого видел такие качества, как у него.

  • В январе 2021 года клуб купил россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «Известия»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +2902

    Валерий2705 6 минут назад

    Ну да, так то можно и в Реале на больняках гаситься, с Бэйлом в гольф играть)

    0
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    Рейтинг: +476

    КаДеС 17 минут назад

    Талант не чашка чая - поставил и стоит. Нет работы - нет таланта. Твердили все вокруг ему, что он талант, вот он и поверил, а то, что работать надо, чтоб талант заискрил, никто не сказал

    0
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    Рейтинг: +3492

    Беспонтий 19 минут назад

    это стена плача

    0
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    Рейтинг: +4400

    ЮНик 44 минуты назад

    Какой потолок? О чем он? Там уже дно, а не потолок! В лучшем случае для него последняя станция - ФК "Таганка". Про* рал и пропил свой талант Кокоша!

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    Рейтинг: +14119

    Fusballer 51 минуту назад

    Не потолок, а пол.

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    Рейтинг: +458

    Сделаны из Дерева > Fusballer 2 минуты назад

    Дно!

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