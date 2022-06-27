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Лунев: «Для Кокорина «Фиорентина» не потолок»

27 июня 2022, 07:21
9

Вратарь «Байера» Андрей Лунев высоко отозвался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

Футболисты вместе выступали за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

– Вы удивились тому, как Кокорин через год после выхода из тюрьмы оказался в Италии? Почему у него не получается в «Фиорентине»?

– Я видел Сашу на тренировках в «Зените». И понимаю, что «Фиорентина» для него не потолок. У него был хороший отрезок в «Сочи», когда он сумел собраться после травмы крестообразных связок и тюрьмы.

У Кокоры есть игровые качества, которые позволяют ему быть там, где он есть, а, может быть, выше. Но почему Саня не играет, для меня вопрос. Понятно, что в первый период у него были травмы, адаптация, что-то не получалось. Но дальше...

В целом считаю, что по своим качествам Кокора – талант. Как бы к нему ни относилась большая часть аналитиков, блогеров и так далее. Да, могут быть проблемы в чем-то другом, но в футбольном плане мало у кого видел такие качества, как у него.

  • В январе 2021 года клуб купил россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «Известия»
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Байер Фиорентина Кокорин Александр Лунев Андрей
Комментарии (9)
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Fusballer
1656305712
Не потолок, а пол.
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ЮНик
1656306125
Какой потолок? О чем он? Там уже дно, а не потолок! В лучшем случае для него последняя станция - ФК "Таганка". Про* рал и пропил свой талант Кокоша!
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Беспонтий
1656307651
это стена плача
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КаДеС
1656307741
Талант не чашка чая - поставил и стоит. Нет работы - нет таланта. Твердили все вокруг ему, что он талант, вот он и поверил, а то, что работать надо, чтоб талант заискрил, никто не сказал
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Валерий2705
1656308384
Ну да, так то можно и в Реале на больняках гаситься, с Бэйлом в гольф играть)
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серега кашин
1656312563
конечно, какая разница где на лавке сидеть
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zigbert
1656329754
Может и талантливый игрок но свой талант он зарыл сам.
Ответить
piligrim1986
1656422282
...а дно
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