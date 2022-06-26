«Челси» готов платить Дембеле 8 миллионов в год. Идут переговоры

«Челси» продолжает попытки подписать нападающего Усмана Дембеле. У него истекает контракт с «Барселоной».
Лондонцы готовы платить игроку 8 миллионов евро в год. Переговоры продолжаются. Сенегальца хочет видеть в команде менеджер Томас Тухель.
- На Дембеле также претендует «Бавария».
- Дембеле – лучший ассистент минувшего сезона Примеры.
- Приоритет игрока – продлить контракт с «Барселоной».
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Источник: твиттер Absolute Chelsea