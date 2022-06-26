Тен Хаг выдвинул требование по длине травы на базе «МЮ». Это нужно для его тактики

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратил внимание сотрудников клубной базы на длину травы на тренировочных полях.

Нидерландец потребовал, чтобы трава была длиной не выше 15 миллиметров. Это нужно, чтобы игроки смогли быстрее двигать мяч. Это часть тактики тен Хага.

Тен Хаг пришел в «МЮ» из «Аякса».

Вскоре «МЮ» приступит к предсезонной подготовке.

Тен Хаг выигрывал с «Аяксом» Эредивизие.

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