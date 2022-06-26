В «Челси» определились с атакующей парой, которую хотят подписать летом

«Челси» намерен летом усилить атаку. Главный тренер Томас Тухель хочет подписать двух форвардов: Рахима Стерлинга («Манчестер Сити») и Усмана Дембеле («Барселона»).
По мнению немца, эта пара идеально подходит под его тактический рисунок.
- У Стерлинга остался год контракта с «Манчестер Сити».
- Дембеле через несколько дней официально станет свободным агентом.
- Вскоре «Челси» должен покинуть форвард Ромелу Лукаку.
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Источник: Daily Mail