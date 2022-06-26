В «Челси» определились с атакующей парой, которую хотят подписать летом

«Челси» намерен летом усилить атаку. Главный тренер Томас Тухель хочет подписать двух форвардов: Рахима Стерлинга («Манчестер Сити») и Усмана Дембеле («Барселона»).

По мнению немца, эта пара идеально подходит под его тактический рисунок.

У Стерлинга остался год контракта с «Манчестер Сити».

Дембеле через несколько дней официально станет свободным агентом.

Вскоре «Челси» должен покинуть форвард Ромелу Лукаку.

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