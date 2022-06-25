Лещук объяснил, зачем макнул Егора Крида лицом в торт

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после матча с «Амкалом» (5:0) измазал певца Егора Крида тортом. Динамовец объяснил поступок.

«У нас традиция именинников макать лицом в торт, поэтому Крида тоже так поздравили. Он пришeл к нам в гости на стадион. Почему я макнул? Мы с ним пересекались, знакомы. Вроде ему понравилось», – сказал Лещук.

Крид выступал перед матчем.

Победный гол у «Динамо» забил хоккеист Александр Овечкин.

Лещук – воспитанник «Динамо».

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