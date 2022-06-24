Гончаренко прокомментировал решение фанатов ЦСКА бойкотировать матчи из-за Fan ID

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о решении фанатов московского клуба бойкотировать игры во всех турнирах, где введен Fan ID.

«Без фанатов уровень децибелов сильно упадeт. В такое время важно, чтобы на стадионе было как можно больше людей. Нужно искать компромисс в вопросе Fan ID, чтобы фанаты были на стадионе. Они неотъемлемая часть футбола.

Я даже не представляю, как можно выйти на скамейку ЦСКА и не видеть фанатскую группировку, проводить матч без них. Нужно искать компромисс. В нынешние времена важны заполненные стадионы», — сказал Гончаренко.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

С начала нового сезона РПЛ она будет работать на 5 стадионах.

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