Восемь медиков официально обвинили в убийстве Марадоны

В среду был опубликован 236-страничный документ по итогам расследования смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.

В нем говорится, что восемь медиков, включая врачей, медсестер и психолога, которые ухаживали за легендарным футболистом обвиняются в убийстве.

Специальная комиссия пришла к выводу, что медицинская команда Марадоны действовала «неподобающим, неадекватным и безрассудным образом».

Обвиняемые свою ответственность отрицают и просят закрыть дело.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.

Причина смерти – острый отeк лeгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное