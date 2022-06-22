Восемь медиков официально обвинили в убийстве Марадоны

Беда аргентинцев , что прекрасного игрока, но не очень хорошего ( с моральной точки зрения ) человека , вознесли до Бога.
Не могут принять, что после игровой карьеры человек деградировал семимильными шагами. Обвинять в ранней смерти надо самого Марадону , но для аргентинского народа это неприемлемо , вот и находят "стрелочников"
В среду был опубликован 236-страничный документ по итогам расследования смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.
В нем говорится, что восемь медиков, включая врачей, медсестер и психолога, которые ухаживали за легендарным футболистом обвиняются в убийстве.
Специальная комиссия пришла к выводу, что медицинская команда Марадоны действовала «неподобающим, неадекватным и безрассудным образом».
Обвиняемые свою ответственность отрицают и просят закрыть дело.
- Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
- Причина смерти – острый отeк лeгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
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