Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Восемь медиков официально обвинили в убийстве Марадоны

В среду был опубликован 236-страничный документ по итогам расследования смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.

В нем говорится, что восемь медиков, включая врачей, медсестер и психолога, которые ухаживали за легендарным футболистом обвиняются в убийстве.

Специальная комиссия пришла к выводу, что медицинская команда Марадоны действовала «неподобающим, неадекватным и безрассудным образом».

Обвиняемые свою ответственность отрицают и просят закрыть дело.

  • Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
  • Причина смерти – острый отeк лeгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Инсинье: «Месси – один из лучших игроков мира, но после Марадоны» 1
Экс-игрок сборной Англии Шилтон – о майке Марадоны, в которой он забил «рукой бога»: «Даже не стал бы ею мыть посуду» 2
Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за 8,5 миллиона. Это рекорд 9
Источник: Reuters

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:36
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +10806

    Алексей З 1 час назад

    Беда аргентинцев , что прекрасного игрока, но не очень хорошего ( с моральной точки зрения ) человека , вознесли до Бога.
    Не могут принять, что после игровой карьеры человек деградировал семимильными шагами. Обвинять в ранней смерти надо самого Марадону , но для аргентинского народа это неприемлемо , вот и находят "стрелочников"

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1068

    fakeid 1 час назад

    ага, совершённое группой лиц, по предварительному сговору, неподобающим и неадекватным способом, с целью хер пойми чего, но в особо крупном размере.

    им чё - наши методички завезли, что ли?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7177

    серега кашин 2 часа назад

    марадона нарик со стажем и обвинять врачей в его смерти недопустимо, это должно было еще раньше произойти

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11