Останки Марадоны перевезут в мавзолей

Суд одобрил перенос останков Диего Марадоны с кладбища Белла‑Виста в специальный мавзолей, который будет построен в Буэнос-Айресе, сообщает Clarin.

Он будет находиться недалеко от резиденции президента Аргентины – дворца Каса Росада. Ожидается, что строительство мавзолея завершится в 2025 году.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти назвали остановку сердца.

Ранее суд отказывал родственникам Марадоны в разрешении на перемещение останков, так как против выступали некоторые из врачей, обвиняемых в непредумышленном убийстве бывшего футболиста. Процесс по данному делу должен начаться в марте следующего года.