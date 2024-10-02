Останки Марадоны перевезут в мавзолей

Суд одобрил перенос останков Диего Марадоны с кладбища Белла‑Виста в специальный мавзолей, который будет построен в Буэнос-Айресе, сообщает Clarin.
Он будет находиться недалеко от резиденции президента Аргентины – дворца Каса Росада. Ожидается, что строительство мавзолея завершится в 2025 году.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти назвали остановку сердца.
Ранее суд отказывал родственникам Марадоны в разрешении на перемещение останков, так как против выступали некоторые из врачей, обвиняемых в непредумышленном убийстве бывшего футболиста. Процесс по данному делу должен начаться в марте следующего года.
- В ходе игровой карьеры Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он выиграл ЧМ-1986 и Кубок Артемио Франки-1993, серебро ЧМ-1990 и бронзу Кубка Америки-1989.
- В качестве главного тренера Марадона работал с «Депортиво Мандию», «Расингом» (Авельянеда), «Химнасией и Эсгримой» (Ла-Плата), эмиратскими «Аль-Васлом» и «Аль-Фуджайрой», мексиканским «Дорадос» и сборной Аргентины.