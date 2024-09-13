Зенитовец Гонду сделал выбор между Месси и Марадоной

Летний новичок «Зенита» Лусиано Гонду ответил, кого он котирует выше – Диего Марадону или Лионеля Месси.
– Кто для тебя из аргентинских футболистов номер один?
– Месси.
– За всю историю?
– Могу двух назвать: Марадона и Месси. Но если нужно выбрать одного, то по возрасту мне ближе Месси. Но так двоих [выбираю].
– Что говорят другие аргентинцы по поводу сравнений Месси и Марадоны?
– Это сравнение существовало всегда. Сейчас оно уже немного поутихло, потому что мы стараемся рассматривать их по отдельности, они играли в разные времена. Каждый из них стал символом эпохи.
Те, кто больше видел игр Марадоны, выбирают его. Те, кто вырос на играх Месси, как я, предпочитают Лионеля. Мне кажется, это сравнение в самой Аргентине постепенно сходит на нет.