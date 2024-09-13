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    Зенитовец Гонду сделал выбор между Месси и Марадоной

    Летний новичок «Зенита» Лусиано Гонду ответил, кого он котирует выше – Диего Марадону или Лионеля Месси.

    – Кто для тебя из аргентинских футболистов номер один?

    – Месси.

    – За всю историю?

    – Могу двух назвать: Марадона и Месси. Но если нужно выбрать одного, то по возрасту мне ближе Месси. Но так двоих [выбираю].

    – Что говорят другие аргентинцы по поводу сравнений Месси и Марадоны?

    – Это сравнение существовало всегда. Сейчас оно уже немного поутихло, потому что мы стараемся рассматривать их по отдельности, они играли в разные времена. Каждый из них стал символом эпохи.

    Те, кто больше видел игр Марадоны, выбирают его. Те, кто вырос на играх Месси, как я, предпочитают Лионеля. Мне кажется, это сравнение в самой Аргентине постепенно сходит на нет.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    13.09.2024 20:44
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    Комментарии (1)
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    ZeBolotny
    1726302024
    Глупый человек, что с него взять! Как можно великого Диего, который в одиночку переворачивал ход игры, сравнивать с каким-то Месси, на которого играла вся команда?!
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