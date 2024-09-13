Зенитовец Гонду сделал выбор между Месси и Марадоной

Летний новичок «Зенита» Лусиано Гонду ответил, кого он котирует выше – Диего Марадону или Лионеля Месси.

– Кто для тебя из аргентинских футболистов номер один?

– Месси.

– За всю историю?

– Могу двух назвать: Марадона и Месси. Но если нужно выбрать одного, то по возрасту мне ближе Месси. Но так двоих [выбираю].

– Что говорят другие аргентинцы по поводу сравнений Месси и Марадоны?

– Это сравнение существовало всегда. Сейчас оно уже немного поутихло, потому что мы стараемся рассматривать их по отдельности, они играли в разные времена. Каждый из них стал символом эпохи.

Те, кто больше видел игр Марадоны, выбирают его. Те, кто вырос на играх Месси, как я, предпочитают Лионеля. Мне кажется, это сравнение в самой Аргентине постепенно сходит на нет.