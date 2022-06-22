«Торжество разума». Медведев – об отказе «Спартака» бойкотировать Суперкубок

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России.

– Мы очень рады, что нашим соперником в матче за Суперкубок будет именно «Спартак». Всех ждет праздник футбола.

– Можно ли сказать, что в этой истории восторжествовал здравый смысл?

– Можно даже сказать, что торжество разума, как в известных мультиках».

Игра пройдет 9 июля. Начало – в 19:00 мск.

«Спартак» ранее хотел бойкотировать встречу. Клуб не устраивало, что матч пройдет в Санкт-Петербурге.

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