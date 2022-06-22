Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Торжество разума». Медведев – об отказе «Спартака» бойкотировать Суперкубок

«Торжество разума». Медведев – об отказе «Спартака» бойкотировать Суперкубок

22 июня 2022, 23:00
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России.

– Мы очень рады, что нашим соперником в матче за Суперкубок будет именно «Спартак». Всех ждет праздник футбола.

– Можно ли сказать, что в этой истории восторжествовал здравый смысл?

– Можно даже сказать, что торжество разума, как в известных мультиках».

  • Игра пройдет 9 июля. Начало – в 19:00 мск.
  • «Спартак» ранее хотел бойкотировать встречу. Клуб не устраивало, что матч пройдет в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Еще по теме:
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года 4
Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке 21
В «Зените» подвели итоги выступления Сантоса и Энрике за сборную Бразилии на ЧМ-2026 2
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yaroslavd6rb
1655928876
Охлаждает, увлажняет и очищает воздух, очень компактный, работает от USB и сети, можно поставить в машину или взять с собой на работу. Вы сможете наслаждаться прохладой где угодно всего за 1990 руб., вот сайт ---- https://share.kz/geK
Ответить
inzek
1655939763
какая же мерзкая эта вся питерская шайка...
Ответить
Дядя Серёжа
1655947827
Никто и не отказывался, просто акцентрировали внимание даже для дилетантов на беспринципность РФС, беспардонность бомжей и жадность газпрома.
Ответить
nik55
1655962398
откуда у бомжа совесть ?
Ответить
neveldomha
1655965873
Свинявые выбили себе доппремиалтные и перестали визжать
Ответить
paracetamol
1655966050
Медведь. Нельзя найти разум у того, у кого его с рождения не было!
Ответить
R_a_i_n
1655968923
Осталось дождаться торжества справедливости в нашем футболе.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
22:55
2
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
22:44
18
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
21:52
2
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
9
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
4
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
18
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
8
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Все новости
Все новости
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
22:39
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
3
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
7
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
32
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
10
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
28
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+