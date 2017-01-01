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«Ювентус» хочет подписать Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб начал изучать возможность подписания 30-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что катарские шейхи и спортивный директор «ПСЖ» хотят ухода Неймара. Парижане предложили форварда «Ювентусу» в аренду.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

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Источник: Sport.es

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