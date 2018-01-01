«Барселона» в шаге от продления Дембеле (Хави Мигель)

Ахахах сколько лет Барса ныла из-за Дембеле и то что он ленивый, вечно опаздывающий на тренировки. Но тут оказывается они в шаге от подписания контракта. Сейчас ЗП себе поднимет и так же вальяжно будет выступать в клубе)))
«Барселона» вскоре должна продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле. Стороны достигли взаимопонимания. Журналист Хави Мигель оценил расстояние до продления в шаг.
Ранее стало известно, что от игрока отказался «Челси».
- 25-летний футболист выступает за каталонский клуб с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
- Сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Челси», «МЮ» и «ПСЖ».
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