«Барселона» в шаге от продления Дембеле (Хави Мигель)

«Барселона» вскоре должна продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле. Стороны достигли взаимопонимания. Журналист Хави Мигель оценил расстояние до продления в шаг.

Ранее стало известно, что от игрока отказался «Челси».

25-летний футболист выступает за каталонский клуб с 2017 года.

В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.

Сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Челси», «МЮ» и «ПСЖ».

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