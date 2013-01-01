«Челси» намерен отказаться от трансфера Дембеле по двум причинам

«Челси», по всей видимости, выбывает из гонки за форварда Усмана Дембеле.
Лондонцев отпугнули два фактора: финансовые запросы француза и его история травм.
- Через несколько дней Дембеле официально станет свободным агентом, но «Барселона» попытается переподписать игрока.
- 25-летний футболист выступает за каталонский клуб с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.
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