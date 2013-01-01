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«Челси» намерен отказаться от трансфера Дембеле по двум причинам

«Челси», по всей видимости, выбывает из гонки за форварда Усмана Дембеле.

Лондонцев отпугнули два фактора: финансовые запросы француза и его история травм.

  • Через несколько дней Дембеле официально станет свободным агентом, но «Барселона» попытается переподписать игрока.
  • 25-летний футболист выступает за каталонский клуб с 2017 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 32 матчах.

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Источник: твиттер Managing Barça

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