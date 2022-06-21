Семак оценил дебют Бакаева за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютном матче за клуб против «Пари НН».

«Ему было сложнее проявить себя, чем тем, кто играл в первом тайме. Мы прекрасно знаем его сильные стороны, много двигался, старался обострять.

По желанию по отдаче вопросов нет. Но с точки зрения сыгранности ему проявить себя сложно», — сказал Семак.

«Зенит» победил «Пари НН» по пенальти.

Бакаев провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.

Он бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака».

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