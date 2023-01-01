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Семак оценил дебют Бакаева за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютном матче за клуб против «Пари НН».

«Ему было сложнее проявить себя, чем тем, кто играл в первом тайме. Мы прекрасно знаем его сильные стороны, много двигался, старался обострять.

По желанию по отдаче вопросов нет. Но с точки зрения сыгранности ему проявить себя сложно», — сказал Семак.

  • «Зенит» победил «Пари НН» по пенальти.
  • Бакаев провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.
  • Он бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака».

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Источник: «Чемпионат»

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