Семак оценил дебют Бакаева за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютном матче за клуб против «Пари НН».
«Ему было сложнее проявить себя, чем тем, кто играл в первом тайме. Мы прекрасно знаем его сильные стороны, много двигался, старался обострять.
По желанию по отдаче вопросов нет. Но с точки зрения сыгранности ему проявить себя сложно», — сказал Семак.
- «Зенит» победил «Пари НН» по пенальти.
- Бакаев провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.
- Он бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака».
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Источник: «Чемпионат»