Роналду жалеет, что ушел из «Ювентуса». Он готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения

Жорже Мендеш, агент нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, предложил услуги футболиста «Ювентусу».

По информации Calciomercato, Мендеш в телефонном разговоре с боссами туринского клуба заявил, что Роналду жалеет о том, что покинул «Ювентус» в прошлом году.

37-летний португалец хочет вернуться в итальянский клуб, чтобы побороться за победу в Серии А. Ради этого Роналду готов пойти на понижение зарплаты.

Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021-й год.

Португалец – лучший игрок «МЮ» в минувшем сезоне.

Его команда пропустит новый сезон ЛЧ.

В ноябре-декабре Роналду сыграет на своем 5-м чемпионате мира.

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