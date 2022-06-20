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Роналду жалеет, что ушел из «Ювентуса». Он готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения

Жорже Мендеш, агент нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, предложил услуги футболиста «Ювентусу».

По информации Calciomercato, Мендеш в телефонном разговоре с боссами туринского клуба заявил, что Роналду жалеет о том, что покинул «Ювентус» в прошлом году.

37-летний португалец хочет вернуться в итальянский клуб, чтобы побороться за победу в Серии А. Ради этого Роналду готов пойти на понижение зарплаты.

  • Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021-й год.
  • Португалец – лучший игрок «МЮ» в минувшем сезоне.
  • Его команда пропустит новый сезон ЛЧ.
  • В ноябре-декабре Роналду сыграет на своем 5-м чемпионате мира.

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Источник: Calciomercato

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2039

    ItalianFootball 43 минуты назад

    Ох Макс не рад будет. Очень маловероятно.

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