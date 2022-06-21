Роналду жалеет, что ушел из «Ювентуса». Он готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения

Жорже Мендеш, агент нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, предложил услуги футболиста «Ювентусу».
По информации Calciomercato, Мендеш в телефонном разговоре с боссами туринского клуба заявил, что Роналду жалеет о том, что покинул «Ювентус» в прошлом году.
37-летний португалец хочет вернуться в итальянский клуб, чтобы побороться за победу в Серии А. Ради этого Роналду готов пойти на понижение зарплаты.
- Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021-й год.
- Португалец – лучший игрок «МЮ» в минувшем сезоне.
- Его команда пропустит новый сезон ЛЧ.
- В ноябре-декабре Роналду сыграет на своем 5-м чемпионате мира.
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Источник: Calciomercato