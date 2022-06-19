Грилиш устроил вечеринку в Лас-Вегасе на 80 тысяч. Игрок заказал 116 бутылок шампанского

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш проводит отпуск в Лас-Вегасе. В одну из последних ночей он пробыл в ночном клубе до 03:00, после чего уехал с девушкой-брюнеткой на микроавтобусе.
За пребывание в клубе Грилиш заплатил 80 тысяч фунтов стерлингов (VIP-пакет), в который, в частности, были включены 116 бутылок шампанского.
Грилиш с приятелями проводит время в Лас-Вегасе в течение последних нескольких дней.
- В мае Грилиш стал послом Gucci. По контракту с брендом он получит 1,7 миллиона евро.
- Известно, что игрок занимается благотворительностью.
- 26-летний Грилиш стоит 80 миллионов евро.
Источник: The Sun