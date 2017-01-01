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Грилиш устроил вечеринку в Лас-Вегасе на 80 тысяч. Игрок заказал 116 бутылок шампанского

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш проводит отпуск в Лас-Вегасе. В одну из последних ночей он пробыл в ночном клубе до 03:00, после чего уехал с девушкой-брюнеткой на микроавтобусе.

За пребывание в клубе Грилиш заплатил 80 тысяч фунтов стерлингов (VIP-пакет), в который, в частности, были включены 116 бутылок шампанского.

Грилиш с приятелями проводит время в Лас-Вегасе в течение последних нескольких дней.

  • В мае Грилиш стал послом Gucci. По контракту с брендом он получит 1,7 миллиона евро.
  • Известно, что игрок занимается благотворительностью.
  • 26-летний Грилиш стоит 80 миллионов евро.

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Источник: The Sun

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Комментарии7
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    Рейтинг: +4170

    Snek 5 минут назад

    В Англии есть свой Кокорин

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    Рейтинг: +735

    sined1951 17 минут назад

    К сожалению как игрок скорее всего будет деградировать.

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    Рейтинг: +133

    гууд 31 минуту назад

    ну хоть тут наши два опосума их них переплюнули)

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    Рейтинг: +586

    Lipatoff 43 минуты назад

    Что за праздник? Английские футболисты все что ли алкоты))) потом новости этот износиловал, тот износиловал

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    Рейтинг: +995

    jek718875 1 час назад

    Какоша с Мамошей прочитав это, смеялись до утра

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    Рейтинг: +14023

    Fusballer 1 час назад

    80 тысяч за 116 бутылок? Слабак!

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    Рейтинг: +273

    Феникс 28 > Fusballer 58 минут назад

    Да неее Просто экономный чувак.Даже -- "уехал с девушкой-брюнеткой на микроавтобусе." Не на Феррари. Знает деньгам цену.....А прикольная эта популярная фраза. Оказызывается у денег бывает цена. Кто то её знает, а кто то---транжиры, моты и ваще в будущем банкроты.)))

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