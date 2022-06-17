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  • Слуцкий: «Уверен, «Рубин» боролся бы за топ-5 РПЛ в новом сезоне»

Слуцкий: «Уверен, «Рубин» боролся бы за топ-5 РПЛ в новом сезоне»

17 июня 2022, 15:56
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что его команда остается одной из сильнейших в России, несмотря на вылет в ФНЛ.

«Рубин» – большая команда, которая не так давно попадала в еврокубки. И я уверен, что мы бы боролись за пятерку в этом сезоне.

Сейчас основная задача всех нас – не понизить планку ни в чем: ни в медицине, ни в питании, качестве полей, физиотерапевтах.

Мы себя считаем и позиционируем командой Премьер-лиги. Поэтому мы хотим играть на «Ак Барс Арене» – это один из лучших стадионов страны.

Мы не должны опускать планку клуба РПЛ», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ в сезоне-2021/22.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Беспонтий
1655471154
главное не делать преждевременного селфи
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Fandorine
1655471275
Ахахахахаххахахахахахаа!!!))))))))))))))))))
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SochineZ
1655471636
смешно шутит
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порт
1655472584
Согласен, вот только нужно было во время поменять тренера.
Ответить
subbotaspartak
1655475490
Поборешься за "пятёрку" в ФНЛ
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jek718875
1655478524
Бегемотик бредит...,нужна проверка на вменяемость
Ответить
RUSARM
1655497068
Скромнее надо быть Леня,скромнее!! А то языком мелешь хорошо,а вот результат мы видим,ФНЛ твой удел,а может и ниже!!
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житель СПб
1655527088
Слуцкий? А кто это?
Ответить
odessakmv
1655547818
мог бы, а по итогу - вылетит в ФНЛ-2
Ответить
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