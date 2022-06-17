Слуцкий: «Уверен, «Рубин» боролся бы за топ-5 РПЛ в новом сезоне»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что его команда остается одной из сильнейших в России, несмотря на вылет в ФНЛ.
«Рубин» – большая команда, которая не так давно попадала в еврокубки. И я уверен, что мы бы боролись за пятерку в этом сезоне.
Сейчас основная задача всех нас – не понизить планку ни в чем: ни в медицине, ни в питании, качестве полей, физиотерапевтах.
Мы себя считаем и позиционируем командой Премьер-лиги. Поэтому мы хотим играть на «Ак Барс Арене» – это один из лучших стадионов страны.
Мы не должны опускать планку клуба РПЛ», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ в сезоне-2021/22.
- Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»