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Слуцкий: «Уверен, «Рубин» боролся бы за топ-5 РПЛ в новом сезоне»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что его команда остается одной из сильнейших в России, несмотря на вылет в ФНЛ.

«Рубин» – большая команда, которая не так давно попадала в еврокубки. И я уверен, что мы бы боролись за пятерку в этом сезоне.

Сейчас основная задача всех нас – не понизить планку ни в чем: ни в медицине, ни в питании, качестве полей, физиотерапевтах.

Мы себя считаем и позиционируем командой Премьер-лиги. Поэтому мы хотим играть на «Ак Барс Арене» – это один из лучших стадионов страны.

Мы не должны опускать планку клуба РПЛ», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ в сезоне-2021/22.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +975

    jek718875 1 час назад

    Бегемотик бредит...,нужна проверка на вменяемость

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    Рейтинг: +5788

    subbotaspartak 2 часа назад

    Поборешься за "пятёрку" в ФНЛ

    1
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    Рейтинг: +6133

    порт 3 часа назад

    Согласен, вот только нужно было во время поменять тренера.

    1
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    Рейтинг: +11

    SochineZ 3 часа назад

    смешно шутит

    0
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    Рейтинг: +108

    Fandorine 3 часа назад

    Ахахахахаххахахахахахаа!!!))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +3361

    Беспонтий 3 часа назад

    главное
    не делать преждевременного селфи

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