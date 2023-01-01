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Федотов: «ЦСКА нужно усиление. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь»

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил о необходимости усилить состав команды во время летнего трансферного окна.

«В составе ЦСКА произошли изменения, ряд футболистов недавно покинули команду. В частности, стержневой игрок Марио Фернандес, который был хорош в том числе и в атакующих действиях. Настоящий профессионал, большой мастер.

Ушли еще несколько игроков. Поэтому команде нужно усиление. Не буду конкретизировать для широкой публики, самое главное, что мы прекрасно понимаем, о чем идет речь.

Есть позиции, которые нужно укрепить, мы должны это сделать», – сказал Федотов.

  • Тренер перешел в ЦСКА из «Сочи».
  • Федотов сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Он заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2135

    Январь 59 1 час назад

    А как смотрит на это Гинер. Хозяин любит зарабатывать на тех игроках , что есть и не очень охотно тратит деньги на на тех что хочет тренер. Может случиться и так что все хотелки Федотова останутся хотелками.

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