Федотов: «ЦСКА нужно усиление. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь»

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил о необходимости усилить состав команды во время летнего трансферного окна.
«В составе ЦСКА произошли изменения, ряд футболистов недавно покинули команду. В частности, стержневой игрок Марио Фернандес, который был хорош в том числе и в атакующих действиях. Настоящий профессионал, большой мастер.
Ушли еще несколько игроков. Поэтому команде нужно усиление. Не буду конкретизировать для широкой публики, самое главное, что мы прекрасно понимаем, о чем идет речь.
Есть позиции, которые нужно укрепить, мы должны это сделать», – сказал Федотов.
- Тренер перешел в ЦСКА из «Сочи».
- Федотов сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
- Он заключил с новым клубом контракт на 3 года.
Источник: Bobsoccer