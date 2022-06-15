«Это не из футбольной оперы». Медведев прокомментировал возможный бойкот «Спартаком» Суперкубка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».
«Будет очень интересный матч. РФС с Кубком России высоко поставил планку, есть чему поучиться. Но и у нас есть опыт проведения хороших соревнований. Раскрывать секреты не буду, но уже сейчас могу пригласить вас на девятое число.
Давит ли на нас ситуация с возможным бойкотом «Спартака»? Это вопрос к «Спартаку». Я считаю, что это не из футбольной оперы, если говорить музыкальным языком, которым они так любят пользоваться в последнее время», – сказал Медведев.
- Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.
Источник: «Матч ТВ»