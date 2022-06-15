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«Это не из футбольной оперы». Медведев прокомментировал возможный бойкот «Спартаком» Суперкубка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

«Будет очень интересный матч. РФС с Кубком России высоко поставил планку, есть чему поучиться. Но и у нас есть опыт проведения хороших соревнований. Раскрывать секреты не буду, но уже сейчас могу пригласить вас на девятое число.

Давит ли на нас ситуация с возможным бойкотом «Спартака»? Это вопрос к «Спартаку». Я считаю, что это не из футбольной оперы, если говорить музыкальным языком, которым они так любят пользоваться в последнее время», – сказал Медведев.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Матч ТВ»

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15.06.2022 23:50
Комментарии1
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    Рейтинг: +9230

    САДЫЧОК 4 минуты назад

    В чём проблема ?
    Откуда все эти подковерные Медведевы Ловчевы Губерниевы ?! Гоните их нах !
    Зенит намного сильнее Спартака....Можно было бы сыграть , где угодно !

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