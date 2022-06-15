«В истории ЦСКА начинается новая победная глава». Гинер – о назначении Федотова в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московской команды.

«Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист все доказал своей работой в «Сочи» и «Оренбурге», где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ЦСКА начинается новая победная глава.

Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из «Сочи». С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб «Сочи», что положительно сказывается на лиге, делая ее более зрелищной и конкурентоспособной», – сказал Гинер.