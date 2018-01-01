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«В истории ЦСКА начинается новая победная глава». Гинер – о назначении Федотова в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московской команды.

«Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист все доказал своей работой в «Сочи» и «Оренбурге», где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ЦСКА начинается новая победная глава.

Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из «Сочи». С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб «Сочи», что положительно сказывается на лиге, делая ее более зрелищной и конкурентоспособной», – сказал Гинер.

  • Федотов ранее тренировал «Сочи».
  • При нем команда заняла 2-е место в РПЛ.
  • Тренер сменил в ЦСКА Алексея Березуцкого, который сегодня ушел из клуба.

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1152

    Taps 37 минут назад

    Всё - "Сочи" трындец, + игрочишки разбегутся.

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    Ответить
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    Рейтинг: +14

    Bubzilka7777777 40 минут назад

    дай Бог ЦСКА побед

    1
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    Рейтинг: +1940

    morgan59 52 минуты назад

    Прелдагаю пари:" В этом новом сезоне 1922-23 ЦСКА не поднимется выше пятого места" смена тренеров до конца сезона будет считаться форсмажором. С первого по четвертое место- моё поражение!

    0
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    Рейтинг: +3222

    Беспонтий 1 час назад

    енот погладил жопу барсуку
    за то что хвалит он енотовидную собаку

    1
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    Рейтинг: +16390

    paracetamol 1 час назад

    А Кержа Сашу, значится, в Сочи?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16923

    Garrincha58 > paracetamol 1 час назад

    скорее всего Гаранин

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2050

    kvm 2 часа назад

    спасибо Ротенбергу от Гинера...ну-ну, посмотрим, что Федотов без газовой крыши натренирует

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    Рейтинг: +16923

    Garrincha58 > kvm 1 час назад

    ты наверное сам газку дыхнул вот и бредишь

    3
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