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  • «В истории ЦСКА начинается новая победная глава». Гинер – о назначении Федотова в ЦСКА

«В истории ЦСКА начинается новая победная глава». Гинер – о назначении Федотова в ЦСКА

15 июня 2022, 10:56
9

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московской команды.

«Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист все доказал своей работой в «Сочи» и «Оренбурге», где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ЦСКА начинается новая победная глава.

Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из «Сочи». С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб «Сочи», что положительно сказывается на лиге, делая ее более зрелищной и конкурентоспособной», – сказал Гинер.

  • Федотов ранее тренировал «Сочи».
  • При нем команда заняла 2-е место в РПЛ.
  • Тренер сменил в ЦСКА Алексея Березуцкого, который сегодня ушел из клуба.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир Гинер Евгений
Комментарии (9)
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kvm
1655280347
спасибо Ротенбергу от Гинера...ну-ну, посмотрим, что Федотов без газовой крыши натренирует
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paracetamol
1655280776
А Кержа Сашу, значится, в Сочи?
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Беспонтий
1655282986
енот погладил жопу барсуку за то что хвалит он енотовидную собаку
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morgan59
1655284809
Прелдагаю пари:" В этом новом сезоне 1922-23 ЦСКА не поднимется выше пятого места" смена тренеров до конца сезона будет считаться форсмажором. С первого по четвертое место- моё поражение!
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Bubzilka7777777
1655285522
дай Бог ЦСКА побед
Ответить
Taps
1655285652
Всё - "Сочи" трындец, + игрочишки разбегутся.
Ответить
sined1951
1655291029
Надо хвалиться тем, что достигнуто, а не тем, что будет.
Ответить
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