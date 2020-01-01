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Клопп прокомментировал переход Нуньеса в «Ливерпуль» за 100 миллионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер нападающего Дарвина Нуньеса

«Это отличная новость. Благодарен всем людям в клубе за то, что трансфер состоялся. Мы проявили решительность и показали свои амбиции.

Дарвин – замечательный игрок. Он уже очень хорош, но может стать еще лучше. Он играет без страха, это сильный игрок», – сказал Клопп.

  • «Ливерпуль» заплатит «Бенфике» за Нуньеса 75+25 миллионов евро.
  • Нуньес забил 48 голов в 85 матчах за «Бенфику».
  • Его рыночная цена – 55 миллионов.

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Источник: сайт «Ливерпуля»

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