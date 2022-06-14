В «Базеле» еще не приняли решение по будущему Чалова

Пресс-служба «Базеля» дала комментарий по поводу будущего в клубе нападающего Федора Чалова.

Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.

«Пока никакого решения (о Чалове) не принято. Федор до конца июня имеет контракт с «Базелем».

В данный момент он тренируется вместе с нашей командой. Думаем, что решение о его будущем последует в ближайшие дни или недели», – сообщили в швейцарском клубе.