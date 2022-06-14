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В «Базеле» еще не приняли решение по будущему Чалова

Пресс-служба «Базеля» дала комментарий по поводу будущего в клубе нападающего Федора Чалова.

Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.

«Пока никакого решения (о Чалове) не принято. Федор до конца июня имеет контракт с «Базелем».

В данный момент он тренируется вместе с нашей командой. Думаем, что решение о его будущем последует в ближайшие дни или недели», – сообщили в швейцарском клубе.

  • В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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Источник: «Р-Спорт»

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