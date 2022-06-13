Клопп говорил, что никогда не купит игрока за 100 миллионов. «Ливерпуль» приобрел Нуньеса за эту сумму

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль».

Сумма трансфера – 75 миллионов евро. Еще 25 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

В 2016 году главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя переход Поля Погба в «МЮ», заявил, что никогда не купит игрока за 100 миллионов.

«Если вы покупаете игрока за 100 миллионов, а он травмируется, эти деньги пойдут насмарку. Другие клубы могут тратить такие деньги, но я хочу поступать иначе. Будь у меня такая сумма, я бы распорядился ей по-другому», – говорил Клопп.