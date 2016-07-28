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Клопп говорил, что никогда не купит игрока за 100 миллионов. «Ливерпуль» приобрел Нуньеса за эту сумму

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль».

Сумма трансфера – 75 миллионов евро. Еще 25 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

В 2016 году главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя переход Поля Погба в «МЮ», заявил, что никогда не купит игрока за 100 миллионов.

«Если вы покупаете игрока за 100 миллионов, а он травмируется, эти деньги пойдут насмарку. Другие клубы могут тратить такие деньги, но я хочу поступать иначе. Будь у меня такая сумма, я бы распорядился ей по-другому», – говорил Клопп.

  • Нуньес забил 48 голов в 85 матчах за «Бенфику».
  • Его рыночная цена – 55 миллионов.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1480

    Benifacto 21 минуту назад

    Жао Феликс ....Португальцы красавцы норм мешки денежные разводят))))

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    Рейтинг: +275

    Ollegator 22 минуты назад

    Цифры в целом на трансферном рынке не адекватные, но за то, что он ранее говорил, что не купит, а теперь "смог себе" это позволить - можно только порадоваться)

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    Рейтинг: +16058

    житель СПб 26 минут назад

    Все меняется... Никогда не говори никогда. Я тоже считаю, что это ненормально.

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