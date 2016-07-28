Клопп говорил, что никогда не купит игрока за 100 миллионов. «Ливерпуль» приобрел Нуньеса за эту сумму

Жао Феликс ....Португальцы красавцы норм мешки денежные разводят))))
Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль».
Сумма трансфера – 75 миллионов евро. Еще 25 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
В 2016 году главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя переход Поля Погба в «МЮ», заявил, что никогда не купит игрока за 100 миллионов.
«Если вы покупаете игрока за 100 миллионов, а он травмируется, эти деньги пойдут насмарку. Другие клубы могут тратить такие деньги, но я хочу поступать иначе. Будь у меня такая сумма, я бы распорядился ей по-другому», – говорил Клопп.
- Нуньес забил 48 голов в 85 матчах за «Бенфику».
- Его рыночная цена – 55 миллионов.