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Мележиков – о финансировании «Спартака» Федуном: «Денежный поток не остановится»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«Зачем вам наш бюджет? Сокращается он или увеличивается – это наша внутренняя история. Я не вижу обоснованного интереса со стороны прессы насчет того, когда он будет. Ожидаем в начале июля (финальную версию бюджета).

Операционную деятельность бюджета обеспечивают акционеры. Нет никаких проблем с этим. Леонид Арнольдович (Федун) вместе с другими акционерами все взятые на себя обязательства по предыдущему бюджету исполняют.

Поверьте мне, денежный поток все равно не остановится, а размер бюджета – это просто те рамки, к которым мы должны прийти в течение сезона», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
  • Команда выиграла Кубок России впервые с 2003 года.
  • Из-за сокращения бюджета клуб закрыл проект «Спартак-2».

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1148

    Taps 1 час назад

    Скоро всю нефть от воров отберут.
    Грядёт национализация народного достояния.

    1
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    Рейтинг: +10544

    Алексей З 2 часа назад

    Отье...есь уже от Спартака !!!
    В РПЛ 16 команд , давайте хоть что-нибудь о них.
    Бомбардир , ваша" любовь" к Спартаку на чём основана, на деньгах Газпрома ? По чём опиум для народа ?

    3
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    Рейтинг: +7642

    vladik12 > Алексей З 2 часа назад

    Думаю, им виднее, что выдавать).
    Самая популярная команда России вообще-то. Понятно, что ей будет много внимания.

    2
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    Рейтинг: +16049

    житель СПб > Алексей З 2 часа назад

    Алексей, еще раз повторяю: это про спартаковский сайт! Много раз проверено и есть объективные данные.
    Но: им чего-то писать хочется? Надо? Кто еще из других клубов дает столько информ-поводов? Почему сами представители Спартака стремятся набрать цитируемости в медиапространстве - вот главный вопрос! Будут молчать Мележиков и Зарема - и будет меньше инфомусора вокруг Спартака.
    И я Вас поддерживаю в этом!

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    Рейтинг: +14341

    NewLife > Алексей З 2 часа назад

    Просто желтые помойки типа Р-спорт паразитируют на Спартаке. Писать о бомжах невыгодно, никто читать не будет.

    3
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    Рейтинг: +15210

    Barmaleushka > житель СПб 1 час назад

    Конечно проспартаковский . И спонсируется из кармана Федуна или Федунихи . Основной принцип простой - побольше гамна про Зенит ( выискивание грязной информации , создание полу-фейков и пр.) , побольше бравурных новостей про Спартак и борьба ( забанивание по любому поводу) неугодных .

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