Мележиков – о финансировании «Спартака» Федуном: «Денежный поток не остановится»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.
«Зачем вам наш бюджет? Сокращается он или увеличивается – это наша внутренняя история. Я не вижу обоснованного интереса со стороны прессы насчет того, когда он будет. Ожидаем в начале июля (финальную версию бюджета).
Операционную деятельность бюджета обеспечивают акционеры. Нет никаких проблем с этим. Леонид Арнольдович (Федун) вместе с другими акционерами все взятые на себя обязательства по предыдущему бюджету исполняют.
Поверьте мне, денежный поток все равно не остановится, а размер бюджета – это просто те рамки, к которым мы должны прийти в течение сезона», – сказал Мележиков.
- «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
- Команда выиграла Кубок России впервые с 2003 года.
- Из-за сокращения бюджета клуб закрыл проект «Спартак-2».
Источник: «Р-Спорт»