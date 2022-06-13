Аршавин – об Абаскале в «Спартаке»: «Может, его будет проще списать и отправить домой»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Слышал ли я о таком специалисте, как Абаскаль? Вообще никогда. Пугает ли меня это? А мне-то что бояться, это болельщиков «Спартака» должно настораживать и пугать.

У меня нет объяснений, почему выбор пал на молодого испанца, не обкатанного, без имени, без трофеев. Им подошел бы Карпин, но Карпин сбитый летчик – по мнению руководителей «Спартака». Не хотят нырять в то же болото.

Я уничтожаю Карпина? Это не я говорю. По мне, Карпин был бы самым оптимальным вариантом для «Спартака». Он спартаковец, показывает уровень своей работой.

Видимо, просто не хотят искать здесь. Кто-то посоветовал испанца. Может, им легче управлять, проще будет списать, по семейным обстоятельствам отправить домой», – сказал Аршавин.