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Аршавин – об Абаскале в «Спартаке»: «Может, его будет проще списать и отправить домой»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Слышал ли я о таком специалисте, как Абаскаль? Вообще никогда. Пугает ли меня это? А мне-то что бояться, это болельщиков «Спартака» должно настораживать и пугать.

У меня нет объяснений, почему выбор пал на молодого испанца, не обкатанного, без имени, без трофеев. Им подошел бы Карпин, но Карпин сбитый летчик – по мнению руководителей «Спартака». Не хотят нырять в то же болото.

Я уничтожаю Карпина? Это не я говорю. По мне, Карпин был бы самым оптимальным вариантом для «Спартака». Он спартаковец, показывает уровень своей работой.

Видимо, просто не хотят искать здесь. Кто-то посоветовал испанца. Может, им легче управлять, проще будет списать, по семейным обстоятельствам отправить домой», – сказал Аршавин.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16034

    житель СПб 30 минут назад

    Прикольно! Но что-то в этом прогнозе есть...

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    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +480

    fakeid 1 час назад

    кастинг на должность тренера спартака:
    - рыжий?
    - хрюкает?
    годится!

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    Рейтинг: +2376

    Ruryu > fakeid 33 минуты назад

    Да хоть жёлуди ест и трюфеля,лишь бы результат был хороший

    0
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