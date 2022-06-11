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  • В «Зените» отреагировали на решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

В «Зените» отреагировали на решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

11 июня 2022, 08:58
14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение РФС отдать Санкт-Петербургу право на проведение матча за Суперкубок России.

«Победа ли для «Зенита» решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге? Победы одерживают на футбольных полях», – сказал Медведев.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (14)
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vladimir-7
1654928991
Ну да, а Медведев не знал, что парадом со стадионом будет командовать Миллер.
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Salt-N-Pepa
1654930420
зенит - позор России. Что хотят , то и делают. Политпроект (
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mamba9090909
1654930581
Зениту всё равно, где обыгрывать свинок. А вот свинки заверещали, отмазывая свою игру, зная, что им не светит выиграть у Зенита.
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morgan59
1654935173
При таком раскладе буду болеть и аплодировать стоя Спартаку. Очень бы хотелось, что спартаковцы бы сбили спесь с самовлюблённых . Если Зенит такие крутые, и на голову сильнее, то могли бы предложить провести игру в Лужниках.
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Taps
1654936018
Гнилушки из спартака за_срали ...
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neveldomha
1654944227
Свинки, может через 100 лет вы и станете чемпионами и тогда будете заказывать музыку, а пока ваше место десятое, молчите в тряпочку
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АлексМак
1654954863
На самом деле, не важно особо, только зрителей жалко , кто ждал в др. городах, ну ничего,- по ТВ посмотрят. А Спартак всё равно обделается, не важно в каком городе будет...
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