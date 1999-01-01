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В «Зените» отреагировали на решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение РФС отдать Санкт-Петербургу право на проведение матча за Суперкубок России.

«Победа ли для «Зенита» решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге? Победы одерживают на футбольных полях», – сказал Медведев.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +778

    БеZуМныЙ 4 минуты назад

    Хрякам против Зенита ничего не светит. Они стабильные поставщики очков. Как обычно по многолетней традиции будет разгром. А на каком поле Зенит будет деклассировать слабого середняка пофиг. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +6727

    mamba9090909 41 минуту назад

    Зениту всё равно, где обыгрывать свинок. А вот свинки заверещали, отмазывая свою игру, зная, что им не светит выиграть у Зенита.

    2
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    Рейтинг: +298

    Salt-N-Pepa > mamba9090909 38 минут назад

    Вас даже Сочи и Арсенал обыграли, гы - гы - гы ! Слить донному Бетису в Лиги Европы тоже надо постараться, гы - гы - гы, кабинетный пичинён

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    Рейтинг: +6727

    mamba9090909 > Salt-N-Pepa 26 минут назад

    Гы-гы-гы тебе напомнить кто вас обыгрывал? И с каким счётом.

    1
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    Рейтинг: +298

    Salt-N-Pepa 44 минуты назад

    зенит - позор России. Что хотят , то и делают. Политпроект (

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    Рейтинг: +24885

    vladimir-7 1 час назад

    Ну да, а Медведев не знал, что парадом со стадионом будет командовать Миллер.

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    Рейтинг: +15812

    ilichkadr > vladimir-7 47 минут назад

    Командовать парадом может кто угодно. Главное кто будет его принимать.

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    Рейтинг: +4294

    mopecekca 1 час назад

    двуличный, все бомжи такие

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