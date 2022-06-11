В «Зените» отреагировали на решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение РФС отдать Санкт-Петербургу право на проведение матча за Суперкубок России.

«Победа ли для «Зенита» решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге? Победы одерживают на футбольных полях», – сказал Медведев.