Быстров: «Мне не нравится нытье Федуна по поводу судейства. «Спартак» провалил чемпионат»

Выкормыш бомжовский, пока только ты ноешь в каждом интервью про Спартак. А Федун говорит то, что есть.
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о результатах столичного клуба в минувшем сезоне.
– Леонид Федун сказал, что десятое место никто не будет вспоминать, а победа в Кубке России останется. Удалось ли «Спартаку» скрасить сезон?
– Это вполне естественно. Что ему еще говорить, если команда провалила чемпионат? Оправдаться как-то надо. Единственное, что мне не нравится, – это постоянные жалобы Федуна на судей.
Такое нытье, когда ты борешься за второе-третье места, еще имеет право на жизнь. Но в данной ситуации вообще не стоит об этом говорить. Ведь таким образом ты расслабляешь своих игроков, которые могу задаваться вопросом: зачем нам бороться, когда нас всe равно душат?
- «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.
- Команда выиграла Кубок России.