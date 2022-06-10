Быстров: «Мне не нравится нытье Федуна по поводу судейства. «Спартак» провалил чемпионат»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о результатах столичного клуба в минувшем сезоне.

– Леонид Федун сказал, что десятое место никто не будет вспоминать, а победа в Кубке России останется. Удалось ли «Спартаку» скрасить сезон?

– Это вполне естественно. Что ему еще говорить, если команда провалила чемпионат? Оправдаться как-то надо. Единственное, что мне не нравится, – это постоянные жалобы Федуна на судей.

Такое нытье, когда ты борешься за второе-третье места, еще имеет право на жизнь. Но в данной ситуации вообще не стоит об этом говорить. Ведь таким образом ты расслабляешь своих игроков, которые могу задаваться вопросом: зачем нам бороться, когда нас всe равно душат?