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Быстров: «Мне не нравится нытье Федуна по поводу судейства. «Спартак» провалил чемпионат»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о результатах столичного клуба в минувшем сезоне.

Леонид Федун сказал, что десятое место никто не будет вспоминать, а победа в Кубке России останется. Удалось ли «Спартаку» скрасить сезон?

– Это вполне естественно. Что ему еще говорить, если команда провалила чемпионат? Оправдаться как-то надо. Единственное, что мне не нравится, – это постоянные жалобы Федуна на судей.

Такое нытье, когда ты борешься за второе-третье места, еще имеет право на жизнь. Но в данной ситуации вообще не стоит об этом говорить. Ведь таким образом ты расслабляешь своих игроков, которые могу задаваться вопросом: зачем нам бороться, когда нас всe равно душат?

  • «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.
  • Команда выиграла Кубок России.

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Источник: «Спорт уик-энд»

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Сегодня, 10:42
Комментарии5
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    Рейтинг: +395

    шахта Заполярная 1 час назад

    Выкормыш бомжовский, пока только ты ноешь в каждом интервью про Спартак. А Федун говорит то, что есть.

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    Рейтинг: +10435

    Алексей З 1 час назад

    Такое ощущение Бомбардир , вы постоянно из запасников достаёте высказывания пропит(д)ерских персонажей о Спартаке.
    Только и слышим Аршавина , Быстрова , Радимова, Орлова и т.д.
    Очень большие подозрения , что и Бомбардир детище Газпром-медиа, из одного блюда жрёте вместе с этой оторвой.
    16 команд в РПЛ , но каждая третья новость тут о Спартаке и главным образом с негативным окрасом.

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    Рейтинг: +395

    шахта Заполярная > Алексей З 1 час назад

    Очень точно написал.

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    Рейтинг: +4288

    mopecekca > Алексей З 1 час назад

    так и есть

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    Рейтинг: +601

    Suvorov51 > Алексей З 3 минуты назад

    Вот и крыть не чем, я тоже уверен, что он входит в холдинг( ПРОМКВАСА)

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