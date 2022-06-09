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Лига наций. Грузия благодаря голу Хвичи разгромила Северную Македонию и другие результаты

Завершились еще семь матчей третьего тура Лиги наций.

Победы одержали сборные Сербии, Косово, Греции, Грузии и Эстонии.

В парах Норвегия – Словения и Гибралтар – Болгария команды поделили очки.

Лига наций. Группа B4. 3-й тур

Норвегия – Словения – 0:0

Удаление: нет – Блажич, 63.

Швеция – Сербия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Йович, 45+3.

Лига наций. Группа C2. 3-й тур

Косово – Северная Ирландия – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Мурики, 9 (с пенальти); 2:0 – Битики, 19; 2:1 – Ловери, 45; 3:1 – Мурики, 52; 3:2 – Баллард, 83.

Греция – Кипр – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бакасетас, 8; 2:0 – Павлидис, 20; 3:0 – Лимниос, 48.

Лига наций. Группа C4. 3-й тур

Гибралтар – Болгария – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Минчев, 45+1; 1:1 – Уолкер, 61 (с пенальти).

Северная Македония – Грузия – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Зивзивадзе, 52; 0:2 – Кварацхелия, 62; 0:3 – Китеишвили, 84.

Лига наций. Группа D2. 3-й тур

Мальта – Эстония – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Васильев, 21; 1:1 – Хейн, 56 (в свои ворота); 1:2 – Аниер, 90+4.

Календарь Лиги наций

Турнирные таблицы Лиги наций

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Источник: «Бомбардир»

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09.06.2022 23:51
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