Месси подвел итоги первого сезона в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о первом сезоне в парижском клубе.

«В «ПСЖ» для меня многое случилось впервые. Матч против «Реймса» – моя первая игра на «Парк де Пренс» – оказала на меня сильное впечатление. Потом я впервые забил в чемпионате – «Нанту».

Кроме того, я открыл для себя Париж. Первый год в «ПСЖ» принес много эмоций», – сказал Месси.