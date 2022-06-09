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Месси подвел итоги первого сезона в «ПСЖ»

9 июня 2022, 17:33
1

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о первом сезоне в парижском клубе.

«В «ПСЖ» для меня многое случилось впервые. Матч против «Реймса» – моя первая игра на «Парк де Пренс» – оказала на меня сильное впечатление. Потом я впервые забил в чемпионате – «Нанту».

Кроме того, я открыл для себя Париж. Первый год в «ПСЖ» принес много эмоций», – сказал Месси.

  • Месси перешел в «ПСЖ» из «Барсы» в 2021 году.
  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
  • «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.

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Источник: сайт «ПСЖ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (1)
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Medved2468
1654792388
Забыли только концовку написать: "Надеюсь на очередной Золотой Мяч. Безусловно, я его заслуживаю"
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