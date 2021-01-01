Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

Месси подвел итоги первого сезона в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о первом сезоне в парижском клубе.

«В «ПСЖ» для меня многое случилось впервые. Матч против «Реймса» – моя первая игра на «Парк де Пренс» – оказала на меня сильное впечатление. Потом я впервые забил в чемпионате – «Нанту».

Кроме того, я открыл для себя Париж. Первый год в «ПСЖ» принес много эмоций», – сказал Месси.

  • Месси перешел в «ПСЖ» из «Барсы» в 2021 году.
  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
  • «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.

Новости по теме
Месси снялся в телесериале. Это его кинодебют 5
Паредес: «Месси незаменим в сборной Аргентины, его статус неоспорим» 2
Ди Мария: «Уход Почеттино из «ПСЖ» поможет Месси стать намного лучше в следующем сезоне» 1
Источник: сайт «ПСЖ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:33
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11