Месси подвел итоги первого сезона в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о первом сезоне в парижском клубе.
«В «ПСЖ» для меня многое случилось впервые. Матч против «Реймса» – моя первая игра на «Парк де Пренс» – оказала на меня сильное впечатление. Потом я впервые забил в чемпионате – «Нанту».
Кроме того, я открыл для себя Париж. Первый год в «ПСЖ» принес много эмоций», – сказал Месси.
- Месси перешел в «ПСЖ» из «Барсы» в 2021 году.
- В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
- «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.
Источник: сайт «ПСЖ»