Кейн включил Италию в число фаворитов ЧМ-2022. Команда не сыграет на турнире

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн назвал главных фаворитов ЧМ-2022.

«Есть много хороших команд: мы, Германия, Франция, Испания, Италия, Бразилия, Аргентина.

Во всем мире есть топовые команды. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно провести семь матчей на очень высоком уровне», – сказал Кейн.