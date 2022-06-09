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  • Кейн включил Италию в число фаворитов ЧМ-2022. Команда не сыграет на турнире

Кейн включил Италию в число фаворитов ЧМ-2022. Команда не сыграет на турнире

9 июня 2022, 14:29
12

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн назвал главных фаворитов ЧМ-2022.

«Есть много хороших команд: мы, Германия, Франция, Испания, Италия, Бразилия, Аргентина.

Во всем мире есть топовые команды. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно провести семь матчей на очень высоком уровне», – сказал Кейн.

  • Итальянцы проиграли Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отбора ЧМ.
  • Действующий чемпион Европы пропустит второй чемпионат мира подряд.
  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре этого года.

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Источник: SportsCenter
Весь мир Италия Англия Кейн Гарри
Комментарии (12)
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ilichkadr
1654774875
Кейн похоже что-то курит, познания так и прут. Хот не удивительно, что глава британского МИД Лиз Трасс не знает географию. Эрудированность Трасс по части истории тоже вызывает вопросы.
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Garrincha58
1654776023
для меня фавориты это прежде всего Бразилия и Аргентина ну и Франция Испания
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ArReal
1654776185
Этот идиот и про Роналду говорил лет 5 назад, что тот не входит в число лучших футболистов мира!
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99-й
1654776807
Игра головой имеет свои последствия
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