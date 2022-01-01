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Кейн включил Италию в число фаворитов ЧМ-2022. Команда не сыграет на турнире

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн назвал главных фаворитов ЧМ-2022.

«Есть много хороших команд: мы, Германия, Франция, Испания, Италия, Бразилия, Аргентина.

Во всем мире есть топовые команды. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно провести семь матчей на очень высоком уровне», – сказал Кейн.

  • Итальянцы проиграли Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отбора ЧМ.
  • Действующий чемпион Европы пропустит второй чемпионат мира подряд.
  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре этого года.

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Источник: SportsCenter

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Комментарии9
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    Рейтинг: +702

    99-й 23 минуты назад

    Игра головой имеет свои последствия

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    Рейтинг: +151

    dragoff 25 минут назад

    типичный британец - дальше своего полуостровка, ничего интересного нет

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    Рейтинг: +13912

    Fusballer > dragoff 27 секунд назад

    Только Британия это остров.

    0
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    Рейтинг: +5138

    AtticusFinch 34 минуты назад

    Этот идиот и про Роналду говорил лет 5 назад, что тот не входит в число лучших футболистов мира!

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    Рейтинг: +16869

    Garrincha58 36 минут назад

    для меня фавориты это прежде всего Бразилия и Аргентина ну и Франция Испания

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    Рейтинг: +579

    SinyaaPyll > Garrincha58 19 минут назад

    Бразилия ещё туда-сюда, но Аргентина каким боком?

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    Рейтинг: +13912

    Fusballer > SinyaaPyll 54 секунды назад

    Потому что там Месси есть!

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    Рейтинг: +15749

    ilichkadr 56 минут назад

    Кейн похоже что-то курит, познания так и прут. Хот не удивительно, что глава британского МИД Лиз Трасс не знает географию. Эрудированность Трасс по части истории тоже вызывает вопросы.

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    Рейтинг: +579

    SinyaaPyll > ilichkadr 20 минут назад

    При чём здесь познания?

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