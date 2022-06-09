Кейн включил Италию в число фаворитов ЧМ-2022. Команда не сыграет на турнире

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн назвал главных фаворитов ЧМ-2022.
«Есть много хороших команд: мы, Германия, Франция, Испания, Италия, Бразилия, Аргентина.
Во всем мире есть топовые команды. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно провести семь матчей на очень высоком уровне», – сказал Кейн.
- Итальянцы проиграли Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отбора ЧМ.
- Действующий чемпион Европы пропустит второй чемпионат мира подряд.
- ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре этого года.
Источник: SportsCenter