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  • «У тренера «Спартака» должен быть стержень». Тимофеев объяснил, почему у Аленичева не получилось в клубе

«У тренера «Спартака» должен быть стержень». Тимофеев объяснил, почему у Аленичева не получилось в клубе

9 июня 2022, 00:03
4

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев, ранее выступавший за «Спартак», высказался о тренерах московского клуба.

— «Спартаку» нужен тренер с характером и харизмой, импульсивный, потому что на клуб очень много давления. Главный тренер должен быть со стержнем, чтобы все это выдерживать. Посмотри на примеры Карреры и Тедеско. А Аленичев был чересчур спокойным.

— Что Аленичев хотел построить в «Спартаке»?

— Мне кажется, он хотел поставить тот футбол, который был у них в «Спартаке» при Романцеве. Он всегда говорил нам играть в короткий и средний пас. При этом запрещал в квадрате играть пятками. Типа лишнее пижонство. Бразильцы первое время все туда заходили. Я тоже долго привыкал.

  • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • После его ухода команду возглавил Массимо Каррера и сразу привел «Спартак» к чемпионству.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тимофеев Артем Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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somn
1654749714
Где стержень?
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Fusballer
1654751491
Наличие стержня определяет Зарема.
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JTherry
1654758328
"Аленичев был чересчур спокойный..." ...с таким спокойствием хорошо следователем в прокуратуре работать, а не тренером в Спартаке...
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alp
1654758714
стержень не главное. главное, чтоб башка была чистая и дыхание свежее.. иначе не сработается с заремой
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