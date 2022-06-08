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«У тренера «Спартака» должен быть стержень». Тимофеев объяснил, почему у Аленичева не получилось в клубе

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев, ранее выступавший за «Спартак», высказался о тренерах московского клуба.

— «Спартаку» нужен тренер с характером и харизмой, импульсивный, потому что на клуб очень много давления. Главный тренер должен быть со стержнем, чтобы все это выдерживать. Посмотри на примеры Карреры и Тедеско. А Аленичев был чересчур спокойным.

— Что Аленичев хотел построить в «Спартаке»?

— Мне кажется, он хотел поставить тот футбол, который был у них в «Спартаке» при Романцеве. Он всегда говорил нам играть в короткий и средний пас. При этом запрещал в квадрате играть пятками. Типа лишнее пижонство. Бразильцы первое время все туда заходили. Я тоже долго привыкал.

  • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • После его ухода команду возглавил Массимо Каррера и сразу привел «Спартак» к чемпионству.

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Источник: Sport24

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