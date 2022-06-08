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«Зенит» продлит контракт с Семаком до 2025 года. Медведев подтвердил

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб из Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком на три года.

«Есть полная ясность в вопросе подписания нового трехлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора», – сказал Медведев.

  • Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.
  • Семак возглавляет «Зенит» на протяжении 4 сезонов.
  • Под его руководством петербуржцы неизменно становились чемпионами России.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +767

    Каменный стояк 48 минут назад

    Под его руководством петербуржцы неизменно обсирались и позорились в еврокубках.

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    Рейтинг: +198

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Лучший тренер страны. Четырёхкратный чемпион. Гордость российского футбола! Не то что круговорот спартаковских физруков в заговорах и нытье. 10 место, 7-1)))

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