«Зенит» продлит контракт с Семаком до 2025 года. Медведев подтвердил

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб из Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком на три года.

«Есть полная ясность в вопросе подписания нового трехлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора», – сказал Медведев.