«Зенит» продлит контракт с Семаком до 2025 года. Медведев подтвердил

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб из Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком на три года.
«Есть полная ясность в вопросе подписания нового трехлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора», – сказал Медведев.
- Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.
- Семак возглавляет «Зенит» на протяжении 4 сезонов.
- Под его руководством петербуржцы неизменно становились чемпионами России.
Источник: «Р-Спорт»