Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Очень не хочется, чтобы сезон начинался с подковерных игр». «Спартак» – о месте проведения Суперкубка с «Зенитом»

«Очень не хочется, чтобы сезон начинался с подковерных игр». «Спартак» – о месте проведения Суперкубка с «Зенитом»

8 июня 2022, 18:52
16

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался насчет места проведения матча за Суперкубок России против «Зенит». Москвичи хотят нейтральное поле.

«Спартак» заранее высказал свою позицию по поводу матча за Суперкубок. В официальном письме мы обозначили возможные риски и пути их обхода. Те идеи, о которых сейчас пишут – проведение двух матчей вместо одного – они существуют, но и здесь много подводных камней, о чем мы также сказали коллегам из РФС и РПЛ.

Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очередности, но пока ответа нет. Изначальный план – Суперкубок на нейтральном поле – на наш взгляд, самый разумный.

Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковерных игр. Надеемся, в РФС примут взвешенное решение, и Суперкубок пройдет так же хорошо, как и финал Кубка, который стал украшением прошлого сезона. А победит сильнейший», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» может бойкотировать матч, если его решат проводить на поле «Зенита».
  • Матч за Суперкубок России намечен на 9 июля.
  • «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.

Еще по теме:
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже 5
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию» 14
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1654704963
Зенит за прошлые 3 сезона чемпионства ни разу не играл Суперкубок в СПб. 2раза это Москва, 1 раз Калининград. Что за нытьё?
Ответить
nik55
1654705669
Изначальный план – Суперкубок на нейтральном поле
Ответить
Kollljan
1654707168
Еще не хватало, чтобы команда, которая заняла 10-е место, диктовала свои условия.
Ответить
вальтер79
1654708966
что плохого что матч будет в Питере наоборот полный стадион праздник для болел обоих команд высокая организация матча команды равны будут в условиях играйте и выигрывайте на поле докажите что вы сильнее или 7-1 не дает покоя ))))))
Ответить
чиф
1654709226
Казань, не плохой вариант
Ответить
Artemka444
1654709681
Спартак всегда будут плакать, при любом стечении обстоятельств
Ответить
Главные новости
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
2
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
2
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
2
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
5
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
6
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
5
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Все новости
Все новости
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
6
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
5
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
7
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
24
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
7
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
23
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
11
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+