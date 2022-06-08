«Очень не хочется, чтобы сезон начинался с подковерных игр». «Спартак» – о месте проведения Суперкубка с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался насчет места проведения матча за Суперкубок России против «Зенит». Москвичи хотят нейтральное поле.

«Спартак» заранее высказал свою позицию по поводу матча за Суперкубок. В официальном письме мы обозначили возможные риски и пути их обхода. Те идеи, о которых сейчас пишут – проведение двух матчей вместо одного – они существуют, но и здесь много подводных камней, о чем мы также сказали коллегам из РФС и РПЛ.

Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очередности, но пока ответа нет. Изначальный план – Суперкубок на нейтральном поле – на наш взгляд, самый разумный.

Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковерных игр. Надеемся, в РФС примут взвешенное решение, и Суперкубок пройдет так же хорошо, как и финал Кубка, который стал украшением прошлого сезона. А победит сильнейший», – сказал Зеленов.