Цорн: «Потенциальные новички «Локо» смотрят не на еврокубковый бан, а на выполняемые нами обещания перед игроками»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что еврокубковый бан России не мешает привлекать новичков из-за рубежа.

— Неужели после бана в еврокубках не станет сложнее привлекать новых изидоров и бека-бека?

— Потенциальные новички, с которыми мы сейчас ведем переговоры, смотрят не на бан в еврокубках, а на то, что мы выполняем свои обещания перед игроками. Тому же Вильсону Изидору мы обещали игровое время, доверие тренера и шанс себя показать. Все так и случилось. Нет такого, что футболисты из Европы категорически против ехать в Россию.