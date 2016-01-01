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Гасперини может уйти из «Аталанты». Он назначил пресс-конференцию на вторник

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини во вторник вечером проведет пресс-конференцию.

На ней 64-летний специалист может объявить об уходе с занимаемого поста.

Если это произойдет, то команду из Бергамо, вероятно, возглавит Игор Тудор, недавно покинувший «Верону».

Ранее клуб уволил спортивного директора Джованни Сартори и назначил вместо него Тони Д'Амико.

  • Гасперини возглавляет «Аталанту» с июня 2016 года.
  • В прошедшем сезоне команда финишировала на 8-м месте в Серии А и не попала в еврокубки.
  • За итальянский клуб выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
  • Начало пресс-конференции – в 19:30 мск.

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Источник: Sport Mediaset

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4149

    Snek 10 минут назад

    Ну провёл он пару сезонов неплохих в Аталанте, я не понимаю, на нём свет клином сошёлся? Аталанта уже давно не играет хорошо, а Гасперини не выжимает из неё необходимого уровня, хотя есть трансферы и состав в целом неплохой.

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