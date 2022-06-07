Гасперини может уйти из «Аталанты». Он назначил пресс-конференцию на вторник

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини во вторник вечером проведет пресс-конференцию.

На ней 64-летний специалист может объявить об уходе с занимаемого поста.

Если это произойдет, то команду из Бергамо, вероятно, возглавит Игор Тудор, недавно покинувший «Верону».

Ранее клуб уволил спортивного директора Джованни Сартори и назначил вместо него Тони Д'Амико.