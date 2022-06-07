Гасперини может уйти из «Аталанты». Он назначил пресс-конференцию на вторник

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини во вторник вечером проведет пресс-конференцию.
На ней 64-летний специалист может объявить об уходе с занимаемого поста.
Если это произойдет, то команду из Бергамо, вероятно, возглавит Игор Тудор, недавно покинувший «Верону».
Ранее клуб уволил спортивного директора Джованни Сартори и назначил вместо него Тони Д'Амико.
- Гасперини возглавляет «Аталанту» с июня 2016 года.
- В прошедшем сезоне команда финишировала на 8-м месте в Серии А и не попала в еврокубки.
- За итальянский клуб выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
- Начало пресс-конференции – в 19:30 мск.
Источник: Sport Mediaset