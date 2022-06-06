Бояринцев может возглавить «Новосибирск» после выхода в ФНЛ с «Родиной»

Главный тренер «Родины» Денис Бояринцев может возглавить «Новосибирск».
По информации журналиста Сергея Ильева, руководство клуба из Новосибирска хочет видеть на посту главного тренера Дениса Бояринцева или Михаила Белова – ассистента экс-игрока «Спартака» в «Родине».
«Родина» не будет продлевать контракты с Бояринцевым и Беловым. Они покинут клуб, несмотря на выход в ФНЛ.
- 4 июня «Новосибирск» объявил об отставке Павла Могилевского.
- Клуб финишировал в группе 4 ФНЛ-2 на 6-м месте.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева