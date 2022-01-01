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Ребров – о «Спартаке»: «Завоевать Кубок в год столетия – лучший показатель крутости сезона»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров подвел итоги сезона.

«Этот сезон запомнится надолго.

Первое место в убойной группе Лиге Европы и последующее отстранение от участия в еврокубке. Как знать, чем бы все закончилось для наших соперников, если бы нам дали завершить наш путь.

Нестабильная игра и 10 место в чемпионате не может радовать. Но для меня в год столетия завоевать трофей, который последний раз «Спартак» брал 19 лет назад, — лучший показатель крутости сезона!

Руководству, игрокам, персоналу и болельщикам респект за этот футбольный год! Спасибо, команда. Идeм дальше», – написал Ребров в телеграме.

  • «Спартак» победил в финале Кубка России «Динамо» – 2:1.
  • Москвичи стартуют в новом сезоне с матча за Суперкубок России против «Зенита».

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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