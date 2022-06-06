Ребров – о «Спартаке»: «Завоевать Кубок в год столетия – лучший показатель крутости сезона»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров подвел итоги сезона.

«Этот сезон запомнится надолго.

Первое место в убойной группе Лиге Европы и последующее отстранение от участия в еврокубке. Как знать, чем бы все закончилось для наших соперников, если бы нам дали завершить наш путь.

Нестабильная игра и 10 место в чемпионате не может радовать. Но для меня в год столетия завоевать трофей, который последний раз «Спартак» брал 19 лет назад, — лучший показатель крутости сезона!

Руководству, игрокам, персоналу и болельщикам респект за этот футбольный год! Спасибо, команда. Идeм дальше», – написал Ребров в телеграме.