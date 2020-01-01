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Николич ведет переговоры с «Пармой». Вариант с РПЛ – запасной для тренера

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Парму».

Для него этот вариант продолжения карьеры сейчас приоритетный.

Если договориться с итальянским клубом не удастся, то 42-летний специалист будет готов рассмотреть предложения из РПЛ.

  • Николич с мая 2020-го по октябрь 2021-го года возглавлял «Локомотив».
  • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
  • Сообщалось о заинтересованности в услугах сербского тренера со стороны ЦСКА и «Динамо».

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Источник: «РБ Спорт»

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